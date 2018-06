Seehofer entlässt Bamf-Chefin Cordt

Anzeige

Berlin/Mannheim.Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wirft die Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Jutta Cordt, raus. „Er hat der Leitungsspitze des Bamf am Freitag mitgeteilt, sie von ihren Aufgaben zu entbinden“, bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Abend in Berlin.

Zuvor hatte „Spiegel Online“ berichtet, dass Seehofer einen kleinen Kreis von Innenpolitikern der Koalition in dieser Woche über die Pläne informierte. Dies wurde der Deutschen Presse-Agentur bestätigt.

Im Streit über eine schärfere Asylpolitik weist Seehofer Kritik aus der CDU-Spitze zurück – und erhebt seinerseits schwere Vorwürfe gegen die Schwesterpartei. Nicht seine CSU, sondern die CDU sei es gewesen, „die mit der Flüchtlingsentscheidung 2015 die Spaltung Europas herbeigeführt hat“, sagte Seehofer der „Süddeutschen Zeitung“.