Seehofer lässt Maaßen nun doch fallen

Berlin/Mannheim.In der Affäre um Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen hat die Bundesregierung die Reißleine gezogen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) versetzte den umstrittenen Verfassungsschutz-Präsidenten in den einstweiligen Ruhestand. Seehofer sagte gestern in Berlin, das am Vortag öffentlich bekanntgewordene Manuskript einer Abschiedsrede Maaßens enthalte „inakzeptable Formulierungen“. Aus diesem Grund sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich.

Laut Manuskript sprach Maaßen am 18. Oktober von teilweise „linksradikalen Kräften in der SPD“, die nach den Ereignissen von Chemnitz einen Bruch der Koalition mit der Union provozieren wollten. Sich selbst bezeichnete Maaßen als Kritiker einer „naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik“. Seehofer nannte dies eine „Grenzüberschreitung“.

Zukunftsfragen vertagt

In Chemnitz war am 26. August ein 35-jähriger Deutscher mutmaßlich von Asylbewerbern er-stochen worden, danach kam es in der Stadt zu Protesten und rechtsextremistischen Übergriffen. Maaßen bezweifelte damals die Echtheit eines Videos, das eine ausländerfeindliche Attacke auf Migranten zeigt.

In seiner Rede in Warschau bekräftigte er nun diese Einschätzung, die er vorher nach Seehofers Worten mehrfach bedauert habe und die unter anderem vom Koalitionspartner SPD heftig kritisiert worden war.

CDU und SPD haben den Willen zur Fortsetzung der großen Koalition bekräftigt. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte nach einer Vorstandsklausur, ein Sonderparteitag, der über die Zukunft des Regierungsbündnisses entscheiden könnte, sei abgelehnt worden. Der Mannheimer Politikwissenschaftler Marc Debus hält Nahles an der Spitze der SPD für so gut wie alternativlos. „Die Personaldecke bei der SPD ist relativ dünn“, sagte er dieser Zeitung. Kanzlerin Angela Merkel versicherte, dass die CDU auch mit einer neuen Parteispitze zum Koalitionsvertrag stehe. dpa/tge

