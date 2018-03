Seehofer will schnell abschieben

Anzeige

Berlin.Union und SPD wollen nach ihrem Regierungsantritt zügig für mehr innere Sicherheit und soziale Verbesserungen sorgen. Der designierte Innenminister Horst Seehofer (CSU) will schnellere Abschiebungen und „null Toleranz gegenüber Straftätern“ durchsetzen. SPD-Vizechefin Manuela Schwesig kündigte an, dass die wichtigsten Projekte bei Bildung, Pflege und Familie rasch auf den Weg gebracht werden. Angesichts der halbjährigen Hängepartie seit der Bundestagswahl versprechen die Koalitionspartner rasch Gesetze und Reformen. „Das Wichtigste ist, dass wir bei der Umsetzung Tempo machen“, sagte Seehofer der „Bild am Sonntag“. Die Regierung habe quasi nur noch drei Jahre Zeit, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig der „Welt am Sonntag“.

Neuer Posten für Tauber

Seehofer kündigte einen „Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen“ an. Dafür werde er sich gleich nach der Amtsübernahme mit allen Mitarbeitern zusammensetzen.

Unterdessen wurde bekannt, dass Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium von Ursula von der Leyen werden soll. Heute wollen Union und SPD ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen. Am Mittwoch soll Angela Merkel (CDU) im Bundestag zur Kanzlerin gewählt werden. dpa