Sehr seltene Pflanze für Lorsch

Anzeige

Lorsch.Eine der seltensten Pflanzen Hessens wird heute Mittag in Lorsch in die Erde gesetzt. Fachleute der Hessischen Schlösserverwaltung und des Botanischen Gartens in Frankfurt bringen zwei bis drei Dutzend junge Exemplare der Sand-Silberscharte in ihre ursprüngliche Heimat im Bereich der Lorscher Düne. Wo genau sie gepflanzt werden, bleibt allerdings ein Geheimnis. So soll verhindert werden, dass die jungen Sand-Silberscharten gestohlen oder beschädigt werden. Die Pflanze ist derart vom Aussterben bedroht, dass sie den höchsten Schutzstatus der Europäischen Union genießt. lok