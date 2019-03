Sehr viel Sonne, aber eine Stunde Schlaf weniger

Mannheim.Die Region kann sich heute auf einen sonnigen Samstag freuen. Nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes wird es bis zu 21 Grad warm. Doch sollte man sich an der frischen Luft auch vor zu viel Frühjahrsmüdigkeit hüten: In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren von zwei auf drei vorgestellt. Für alle Menschen, die am Sonntag zu einer bestimmten Zeit aufstehen wollen oder müssen, bedeutet das eine Stunde Schlaf weniger. Auf unserem Foto macht es Julia Jochim ganz richtig: Sie entspannt schon „auf Vorrat“ unter den Magnolienbäumen am Mannheimer Wasserturm. sma (Bild: Blüthner)

