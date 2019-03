Sehr viel Sonne, aber eine Stunde Schlaf weniger

Bergstraße.Die Menschen an der Bergstraße erwartet ein schönes Frühlingswochenende. Am heutigen Samstag scheint die Sonne und es wird warm, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes mitteilte. Örtlich sind Temperaturen von mehr als 20 Grad möglich. Doch sollte man sich beim Sonnenbaden vor Frühjahrsmüdigkeit hüten: In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren – auch die der Bergkirche in Zwingenberg auf unserem Foto – von zwei auf drei vorgestellt. Für viele Menschen bedeutet das eine Stunde Schlaf weniger. Am Sonntag gibt es etwas mehr Wolken und weniger Sonne mit Temperaturen von maximal 18 Grad. red/Bild: Neu

