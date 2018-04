Anzeige

Tokio.Die deutsche Meisterin Elisabeth Seitz hat zum zweiten Mal nach 2012/13 den Turn-Weltcup im Mehrkampf gewonnen. Die für Stuttgart startende Mannheimerin profitierte als Fünfte beim Finalturnier in Tokio auch davon, dass die bis dahin in der Gesamtwertung führende Russin Angelina Melnikowa nicht am Start war. dpa