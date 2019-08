Selten verordnet

Ein Mannheimer Schmerzpatient mit medizinischem Cannabis. © Rettig

Mannheim.Mehr als zwei Jahre nach der Freigabe von Cannabis für die Medizin sind Ärzte mit dem Verschreiben noch zurückhaltend. Zwar werde Cannabis häufiger verordnet als noch 2017, viele Mediziner seien aber skeptisch. Ein Schmerzpatient berichtete dieser Zeitung, dass es sehr schwierig sei, in Mannheim einen Mediziner zu finden, der Cannabis verschreibe. Derzeit ist er bei einem Mediziner in Ludwigshafen. Wie viele Ärzte in Mannheim überhaupt Cannabis verordnen, konnte die Ärztekammer auf Anfrage nicht beantworten. sma/tge

