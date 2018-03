Seltene Pflanze zurück in Lorsch

Anzeige

Lorsch.Die Sand-Silberscharte ist zurück in Lorsch. Gestern wurde die Pflanze – eine der seltensten in ganz Hessen – wieder in ihrer ursprünglichen Heimat auf dem Klostergelände eingesetzt. Die Hessische Schlösserverwaltung und der Botanische Garten in Frankfurt, wo die distelähnliche Pflanze nach schwieriger Samen-Suche ein Jahr lang aufgezogen wurde, hatten den neuen Standort im Vorfeld nicht verraten, um die Sand-Silberscharte zu schützen. In Südhessen gibt es nur noch wenige Stellen, an denen die Pflanze in größerer Zahl wächst, in Deutschland ist sie sonst nur noch in Sachsen-Anhalt zu finden. jan/lok/Bild: Lotz