Serie Kinderbetreuung: Wo hakt’s, wo klappt’s?

Rhein-Neckar.Hat jedes Kind einen Betreuungsplatz? Wie steht es um die Versorgungsquote in den Kommunen? Und welche Rechtsansprüche haben Eltern? In einer neuen Serie beleuchtet der „MM“ die Betreuungssituation in den Städten und Gemeinden im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe. Den Auftakt macht an diesem Samstag ein Text mit Fragen und Antworten rund um Betreuungsformen, Träger von Einrichtungen, Anmeldeverfahren oder Kosten. Unter dem Motto „Gut betreut?“ folgen in loser Reihenfolge die Blicke auf die Städte Schriesheim und Ladenburg, die Gemeinden Ilvesheim, Heddesheim, Edingen-Neckarhausen und Hirschberg sowie die Mannheimer Stadtteile Seckenheim und Friedrichsfeld. jei (Bild: istock)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.02.2020