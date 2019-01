Seriensieger SV Waldhof

Maurice Hirsch (l.) und Morris Nag bejubeln den Turniersieg. © Nix

Mannheim.Der SV Waldhof hat das 25. MorgenMasters gewonnen. Der Fußball-Regionalligist setzte sich im Endspiel des Final-Turniers in der Verlängerung mit 2:0 gegen den Karlsruher Landesligisten FV Fortuna Kirchfeld durch. Die Blau-Schwarzen, die als Titelverteidiger angetreten waren, schrieben zugleich Turniergeschichte, indem sie die größte Hallenfußball-Turnierserie der Region zum dritten Mal in Folge gewannen. Das war zuvor noch keinem Club gelungen. Der Rekordgewinner nahm erneut den großen Wanderpokal mit an den Alsenweg und erhielt eine Siegprämie von 2500 Euro.

In der Mannheimer GBG Halle spielte sich die zweite Mannschaft des SVW auf den dritten Platz. Vierter wurde Verbandsligist VfR Mannheim, der im Halbfinale an der ersten Mannschaft der Waldhöfer scheiterte. th

