SHM befragt Bürgermeisterkandidaten

Lampertheim.Die Entscheidung rückt immer näher: Am Sonntag, 26. Mai, zeitgleich mit der Europawahl, stimmen die Lampertheimer über ihren Bürgermeister für die kommenden sechs Jahre ab. Amtsinhaber ist Gottfried Störmer (2. v. r.), der seinen Posten gegen Marco Steffan (l.) und Lothar Pfeiffer (r.) verteidigen will. Alle drei Kandidaten präsentierten sich gestern Abend beim Wahlforum des Südhessen Morgen in der Hans-Pfeiffer-Halle. Sie wurden befragt von SHM-Redakteur Martin Schulte (2. v. l.). Gemessen am Interesse der Besucher, die in die Pfeiffer-Halle kamen, sollte die Wahlbeteiligung am 26. Mai ein respektables Niveau erreichen. Zumindest in Lampertheim wird das Thema Europa Mühe haben, Schritt zu halten. urs (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.05.2019