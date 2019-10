SHM-Bürgerforum zur Bürgermeisterwahl

Biblis.Beim Bürgerforum des Südhessen Morgen am Donnerstag haben sich die vier Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Biblis präsentiert. Redakteur Martin Schulte übernahm die Moderation und stellte den Zuschauern in der Riedhalle zunächst die Kandidaten vor. Danach begann die Fragerunde, bei der auch die Bürger zu Wort kamen. Die Berichterstattung über den Abend werden wir in der Samstagausgabe veröffentlichen. Auf dem Podium saßen (v.l.): FLB-Kandidat Ralph Bühler (AfD), der Amtsinhaber Felix Kusicka (parteilos und von der CDU unterstützt), Redakteur Martin Schulte, Ewald Gleich (SPD) und Volker Scheib (parteilos). Die Bibliser sind am Sonntag, 27. Oktober, zur Wahl aufgerufen. Falls eine Stichwahl nötig werden sollte, wird diese am Sonntag, 10. November, stattfinden. ps (Bild: Nix)

