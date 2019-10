SHM-Forum füllt Riedhalle

Biblis.Stadtumbau, bezahlbares Wohnen und die ärztliche Versorgung waren die zentralen Themen beim SHM-Bürgerforum zur Bibliser Bürgermeisterwahl. Mehr als 700 Zuschauer waren am Donnerstagabend in die Bibliser Riedhalle gekommen. Redakteur Martin Schulte saß mit dem amtierenden Bürgermeister Felix Kusicka und dessen Herausforderern Ralph Bühler, Ewald Gleich und Volker Scheib auf dem Podium und diskutierte über Themen, die Biblis bewegen. Außerdem standen in der Halle verteilt Mikrofone bereit, an denen die Besucher ihre Fragen stellen konnten. Davon machten sie während der rund zweieinhalb Stunden auch regen Gebrauch. kur

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.10.2019