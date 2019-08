Shoppen und Feiern gefällt

DJ Frank und Barkeeper Simon haben Spaß bei der Arbeit. © ksm

Lampertheim.Die Lange Sommernacht in Lampertheim am Freitag ist erneut auf große Resonanz gestoßen. Bis 24 hatten die Geschäfte geöffnet, es gab Livemusik sowie Stimmungsmacher vom DJ. Auf dem Schillerplatz im Herzen der Stadt war wie in der Vergangenheit ein großer Sandplatz angelegt worden. Hier machten die Besucher es sich bei Cocktails in Liegestühlen bequem. Konkurrenz bekommt die Kaiserstraße, Lampertheims Fußgängerzone, von der benachbarten Domgasse. Die Geschäfte mit ihren Waren und ihren Unterhaltungsangebote während der Sommernacht entwickeln sich zum Hotspot bei der Sommernacht. mas

© Südhessen Morgen, Montag, 19.08.2019