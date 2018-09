Show aus Licht und Musik am Felsenmeer

Lautertal.Seit 15 Jahren gibt es im Rahmen der Erlebnistage die Lichtershow Felsenmeer in Flammen. Am Freitag und Samstag setzte der Bürstädter Tobias Rohatsch das Naturdenkmal in Reichenbach wieder in Szene. 35 Minuten dauerte die Show aus Lasereffekten, LED-Strahlern und Musik. Beim Musikprogramm machte die Aufführung dem Motto „Live!“ alle Ehre, denn die meisten Stücke wurden direkt auf einer kleinen Bühne mitten in den Felsen gespielt.

Der Ansturm der Besucher war groß. Alle Vorführungen waren schon Tage vorher ausverkauft. Insgesamt wurden rund 9000 Besucher gezählt. tr/BILD: neu

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.10.2018