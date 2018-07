Sicherheit am Bahnhof

Anzeige

Bensheim.Die Sicherheit am Bensheimer Bahnhof soll verbessert werden. Die Stadt nimmt dafür 30 000 Euro in die Hand – unter anderem für einen neuen Aufenthaltsbereich für Wohnungslose, die sich bisher am Eingang der Fußgängerunterführung Schwanheimer Straße versammeln. Außerdem soll unter anderem das Aufstellen weiterer Lampen geprüft werden.

Die Initiative geht auf einen Antrag der Koalition in der Stadtverordnetenversammlung zurück, der mehrheitlich beschlossen wurde. Im Maßnahmenpaket enthalten ist auch eine Außenstelle der Stadtpolizei im Bahnhofsgebäude sowie die Aufstockung des Personals um zwei weitere Mitarbeiter, die Präsenz am Bahnhof zeigen sollen. dr