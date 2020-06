Sido verrät „Voice“-Aus

Mannheim.Bei seinem ausverkauften Konzert im Mannheimer Autokino Carstival hatte Rapper Sido (39) am Donnerstagabend eine faustdicke Überraschung für seine 2500 Fans: seinen Abgang als Juror bei der Castingshow „The Voice of Germany“. „Die haben mich gefeuert“, erzählte der Berliner beiläufig. Auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer die Aussage am Freitag: „Sido wird in der Jubiläumsstaffel von ‚The Voice of Germany‘ nicht dabei sein.“ Gründe nannte er nicht. jpk

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.06.2020