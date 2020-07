Sieben Schwäne legen Verkehr auf der A 5 lahm

Bensheim.Tierischer Einsatz auf der Autobahn: Eine Schwanenfamilie hatte sich am Dienstagmorgen auf die A 5 verirrt und dort den Verkehr in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Heppenheim und Bensheim für fast zwei Stunden lahmgelegt. Der Feuerwehr und der Berufstierrettung Rhein-Neckar ist es gelungen, die sieben Schwäne einzufangen und wohlbehalten an den nächstgelegenen See zu bringen: an die Erlache in Bensheim. red/Bild: Polizei

