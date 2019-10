Siege für HG und die Kurpfalz-Bären

Schwetzingen/Ketsch.Die HG Oftersheim/Schwetzingen hat in der 3. Handball-Liga der Männer am Sonntagabend mit 37:28 (21:12) beim Northeimer HC gewonnen und die Gastgeber dadurch in der Tabelle überholt. Die Mannschaft von Trainer Holger Löhr glänzte dabei nicht nur durch Spielfreude, sondern zeigte sich zudem sehr flexibel: „Wir haben auf alle Umstellungen des Gegners eine Lösung gefunden und gleichzeitig die Fehlerquote minimiert. Das war auch in dieser Höhe ein verdienter Sieg“, so Löhr.

Auch die Handballerinnen der Kurpfalz-Bären feierten einen Sieg. Ob der allerdings Bestand haben wird, muss sich noch zeigen. Die Ketscherinnen müssen nach ihrem 26:25-Erfolg im DHB-Pokal gegen Gedern/Nidda zittern, da unter anderem das entscheidende Tor nach Ablauf der Spielzeit fiel. mjw/sz

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.10.2019