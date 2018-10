Siemens-Chef sagt Reise nach Riad ab

Riad/München.Nach internationaler Empörung über den mutmaßlichen Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi hat Siemens-Chef Joe Kaeser einen Besuch in Saudi-Arabien gestrichen. „Es ist die sauberste Entscheidung, aber nicht die mutigste“, schrieb Kaeser im sozialen Netzwerk Linkedin. Der Siemens-Chef wollte ursprünglich an einer Konferenz der saudischen Regierung teilnehmen, zu der Unternehmenschefs und Investoren geladen sind.

Vor Kaeser hatten bereits andere prominente Manager ihre Reise nach Riad storniert. Kaeser war in die Kritik geraten, weil er seine Teilnahme nicht schon früher abgesagt hatte. Saudi-Arabien ist für Siemens ein Milliardenmarkt, das Unternehmen ist dort aktuell an zwei Großprojekten beteiligt. Er habe die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen wollen, so Kaeser: die Ziele und den Ruf von Siemens, die Partnerschaft mit den Kunden in der arabischen Welt und dem saudischen Königreich, eine geschäftliche Chance von bis zu 30 Milliarden Dollar (26 Milliarden Euro) bis 2030 sowie Tausende von Arbeitsplätzen in Saudi-Arabien und anderswo.

Erdogan will Details nennen

Unterdessen erhöht die türkische Regierung den Druck auf das saudische Königreich. Der Sprecher der Regierungspartei AKP sprach gestern von einem „brutal geplanten“ Mord an Khashoggi. „Wir sehen, dass wir es mit einer Situation zu tun haben, die äußerst brutal geplant war und dass mit viel Mühe versucht wird, die Sache zu vertuschen“, sagte Ömer Celik, aber ohne Einzelheiten aus den Ermittlungen zu nennen. „Das ist ein sehr komplizierter Mord.“

Weitere Aufklärung könnte eine für heute angekündigte Erklärung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bringen, in der er Details zu den Vorgängen nennen wollte. Türkische Ermittler gehen nach Medienberichten davon aus, dass Khashoggi am 2. Oktober in der saudischen Vertretung in Istanbul von einem aus Saudi-Arabien angereisten Einsatzkommando gefoltert, ermordet und zerstückelt worden war. dpa

