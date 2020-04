„Sind auf gutem Weg“

Stefanie Hubig ist aktuell Präsidentin der Kultusministerkonferenz. © dpa

Mainz.Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und aktuelle Präsidentin der Kulturministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), sieht ihr Bundesland bei der Digitalisierung an Schulen gut aufgestellt. Im Interview mit dieser Redaktion betont sie, Kinder aus Risikogruppen oder mit gefährdeten Angehörigen müssten während der Corona-Pandemie von Zuhause aus am Unterricht teilnehmen können.

Nach Hubigs Worten befindet sich Rheinland-Pfalz in der Endabstimmung für einen datenschutzkonformen Videokonferenzdienst. Dieser soll bis Ende der Woche zur Verfügung stehen. Ab kommendem Jahr plant das Bildungsministerium die Plattform Schulcampus RLP. „Damit kann man Inhalte leichter herunterladen und sich ein eigenes digitales Büro einrichten“, so Hubig.

Mit Blick auf die Corona-Krise verteidigt sie den unterschiedlichen Zeitplan bei Schulöffnungen in den einzelnen Bundesländern: „Wir haben sehr wohl ein einheitliches Vorgehen. Dass die genauen Zeitpunkte voneinander abweichen, liegt an den unterschiedlichen Sommerferien und an den unterschiedlichen Prüfungszeitpunkten.“ dir

