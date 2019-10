Sinnvolle Reserve

Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland ist zuletzt deutlich zurückgegangen. Das liegt vor allem an der Vereinbarung der Europäischen Union (EU) mit der Türkei. Die bekommt Geld dafür, dass sie die Schutzsuchenden in türkischen Quartieren unterbringt. In diesen Tagen allerdings ist es klug, schon mal Reserveunterkünfte bereitzuhalten, wie es das Karlsruher Regierungspräsidium tut.

Nicht nur, weil im Januar die Asylzahlen in Baden-Württemberg zuletzt immer am höchsten waren. Es ist auch deswegen sinnvoll, weil nach dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien die weitere Entwicklung in der Region völlig ungewiss ist. Dazu kommen heillos überfüllte Flüchtlingslager auf griechischen Inseln, in denen die Menschen angstvoll dem Winter entgegensehen. Das alles könnte dazu führen, dass Deutschland schnell wieder mit ganz anderen Flüchtlingszahlen konfrontiert wird.

Das eigentliche Problem besteht jedoch darin, dass ein „Flüchtlingspakt“ mit der Türkei überhaupt nötig ist. Es ist eine Schande, dass es die EU nicht schafft, die Aufnahme von Schutzsuchenden gerecht auf alle Mitgliedsländer zu verteilen. Dass Regierungen in Ungarn, Polen oder der Slowakei so tun können, als ginge sie das alles gar nichts an. Sicher, Europa kann nicht jeden Flüchtling aufnehmen. Aber es sollte jedem die Möglichkeit auf ein faires Anerkennungsverfahren bieten.

