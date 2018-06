Sirona muss sich strecken

Anzeige

Bergstraße.Der Dentaltechnikkonzern Dentsply Sirona muss sich in den nächsten Monaten anstrengen, um die kürzlich nach unten revidierten wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Das sagte Michael Geil, Geschäftsführer von Dentsply Sirona in Bensheim, dieser Zeitung. „Wir wachsen nicht so, wie wir uns das vorgenommen haben, dieses Jahr werden wir noch zu kämpfen haben“, machte er klar. Doch Besserung ist in Sicht. „Unsere Innovationspipeline ist prallvoll“. Investitionen zahlten sich nicht von heute auf morgen, aber sie werden sich im nächsten Jahr auswirken, verspricht er. Unverändert sei das Unternehmen ein beliebter Arbeitgeber. Auf 30 Azubistellen kamen 700 Bewerbungen. mir