Sky du Mont beim Lesefestival

Der Schauspieler und Autor Sky du Mont kommt nach Bensheim. © dpa

Bensheim.Der Schauspieler Sky du Mont ist wohl das bekannteste Gesicht des Bensheimer Lesefestivals 2018. Der 71-Jährige hat sich nicht nur durch Fernseh- und Kinorollen einen Namen gemacht, sondern auch als Buchautor. In Bensheim stellt er im Parktheater am 27. September sein neues Werk vor, das sich ums Älterwerden dreht. „Jung sterben ist auch keine Lösung – wenn Söhne in die Jahre kommen“.

Auch sonst kann sich das Programm des 16. Lesefestivals sehen lassen. Zur Eröffnungsveranstaltung am 25. September kommt Bruno Preisendörfer, einen Tag später ist der ZEIT-Redakteur Ijoma Mangold zu Gast. Klaus Modick liest am 29. September aus seinem neuen Künstlerroman „Keyserlings Geheimnis“ vor. Auch eine Krimi-Nacht darf natürlich nicht fehlen. cim

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018