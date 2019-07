So viele Storchennester wie nie

Mannheim.82 Storchen-Babys haben dieses Jahr im Mannheimer Luisenpark das Licht der Welt erblickt – und damit neun weniger als im Rekordjahr 2018. „Wir hatten Glück und wenige Ausfälle“, zeigt sich Christine Krämer, zoologische Leiterin für den Luisen- und Herzogenriedpark, dennoch zufrieden. Angestiegen ist die Zahl der Brutpaare: 44 Storchen-Eltern sorgten in diesem Jahr für Nachwuchs, vergangenes Jahr waren es noch 42 gewesen. Seit 1985, als mit dem Wildstorch Manfred die Kolonie gegründet wurde, steigt die Population der geschützten Weißstörche in Mannheim. 1995 waren es bereits 15 Brutpaare, Anfang des Jahrtausends 23. In Baden-Württemberg wurden vergangenes Jahr 1150 gezählt. wam/lok (Bild: Blüthner)

