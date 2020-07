Söder denkt ökologisch

Proteste in Rheda-Wiedenbrück gegen die Schlachtbedingungen. © dpa

Rheda-Wiedenbrück.Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies werden die Rufe nach Veränderungen in der Branche lauter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder machte sich für kleinere Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland stark. „Agrar-Ökologie statt Agrar-Kapitalismus – das könnte doch ein Weg sein für die Zukunft“, sagte der CSU-Chef am Wochenende – und ist damit nicht weit entfernt von den Grünen.

Söder sagte, die Landwirte müssten mehr Möglichkeiten bekommen, ihre Ställe und das Tierwohl zu organisieren und trotzdem wirtschaftlich zu bleiben. Viele Bürger seien auch bereit, dann mehr Geld auszugeben. „Es soll so sein, dass Fleisch nicht unendlich teuer wird, es soll für jeden erschwinglich sein.“ Für Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) gibt es kein Recht auf tägliches Billigfleisch, wie sie der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ sagte.

Am Hauptstandort des in die Kritik geratenen Fleischverarbeiters Tönnies in Nordrhein-Westfalen protestierten am Wochenende Aktivisten gegen Massentierhaltung. Teilnehmer brachten dort ein Transparent mit der Aufschrift „Shut Down Tierindustrie“ an. Der Fleischverarbeiter hatte in den vergangenen Wochen Schlagzeilen gemacht, weil dort mehr als 1500 Mitarbeiter mit dem Virus Sars-Cov-2 infiziert worden waren. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.07.2020