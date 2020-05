Söhne machen vor trauriger Kulisse gute Figur

Viernheim.Die Söhne Mannheims können ohne ihre ehemalige Galionsfigur Xavier Naidoo immer weniger beim Publikum punkten. Beim Konzert am Samstag auf dem Car Watch Festival in Viernheim spielten (v.l.) Schlagzeuger Ralf Gustke, Gitarrist Andreas Bayless, Bassist Edward Maclean, die Sänger Michael Klimas und Claus Eisenmann, Gitarrist Kosho und Sänger Rolf Stahlhofen vor nur 130 Autos mit insgesamt rund 400 Menschen. Unlängst trat an gleicher Stelle der Comedian Bülent Ceylan sechsmal vor ausverkaufter Kulisse auf. Die Söhne machten indes das Beste daraus und produzierten auch ohne ihren durch abstruse Äußerungen in Misskredit geratenen Sohn Naidoo einen glänzenden Sound. dms

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020