Solardraisine braucht doppelt so hohe Zuschüsse

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße will seine jährlichen Zuschüsse für die Solardraisine erhöhen. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Montag beschlossen. Die Maximalbeträge, zu deren Zahlung die Gesellschafter pro Jahr verpflichtet werden können, sollen sich auf insgesamt 400 000 Euro verdoppeln, der Kreis übernimmt davon die Hälfte.

Hintergrund ist der Businessplan, der erstellt wurde, um den weiteren Betrieb der defizitären Touristenattraktion zu gewährleisten. Die anderen Gesellschafter – Wald-Michelbach, Mörlenbach und Abtsteinach – müssen der neuen Regelung allerdings noch zustimmen. / kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.03.2019