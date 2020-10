Solardraisinen gut gebucht

Bergstraße.Zwei Monate kürzer als üblich war durch den Corona-bedingten Lockdown im Frühjahr die Solardraisinen-Saison 2020 auf der Überwaldbahn zwischen Mörlenbach und Wald-Michelbach. Doch ab Christie Himmelfahrt – dem Tag, an dem die erste Draisine wieder rollte – waren die Fahrzeuge gut gebucht. Das lag zum einen daran, dass viele den Urlaub daheim verbrachten, zum anderen aber auch an Optimierungen im Fahrtangebot.

24 000 Fahrgäste wurden in der fünfmonatigen Saison 2020 gezählt, in den sieben Monaten des Vorjahres nutzten 28 600 Menschen das Freizeitangebot. Der Umsatz liegt in diesem Jahr mit 430 000 Euro sogar über dem Vorjahreswert – was auch daran liegt, dass der Grundpreis für Fahrten unter der Woche erhöht worden war. red/BILD: Überwaldbahn

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.10.2020