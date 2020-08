Sonderbeilage: Der Schulstart an der Bergstraße in Bildern

Bergstraße.Rund 2400 Erstklässler sind in diesem Jahr im Kreis Bergstraße ins neue Schuljahr gestartet. 16 Grundschulen in Bensheim, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen, Lautertal und Lindenfels haben die Fotografen des Bergsträßer Anzeigers in den vergangenen Tagen besucht und die ersten Klassen abgelichtet. In der Sonderbeilage „Mein erster Schultag“, die heute dem BA beiliegt, sind die Klassenfotos der Abc-Schützen zu finden. red/Bild: stock.adobe.com-spass

