Sonnenstrom für über 750 Haushalte

Bergstraße.Riesige Kollektoren verwandeln auf einem Areal an der Autobahn in Heppenheim Sonnenlicht in Strom. Bei den beiden von der GGEW installierten Photovoltaikanlagen handelt es sich um eines der größten Solarenergie-Freiflächenprojekte in Hessen. Über 750 Haushalte in der Region kann der Energieversorger mit klimafreundlich erzeugtem Strom beliefern. Als einzige hessische Photovoltaikanlage hatte das Projekt den Zuschlag beim jüngsten Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur erhalten. Zur Einweihung war gestern auch der hessische Energie- und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) angereist. kel/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.09.2018