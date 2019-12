Hockenheim/Reilingen.Die Bundesregierung stellt ein Klimaschutzpaket vor, das teils als verspätet, teils als zu schwach kritisiert wird. Die Landwirte protestieren deshalb öffentlichkeitswirksam in der Hauptstadt, aber auch mit Schildern und grünen Kreuzen auf ihren Feldern. Sie sehen sich als Sündenböcke missbraucht und wollen in Zukunft mehr in die Klimapolitik einbezogen werden.

Auch die Landwirte im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung haben ihre Zweifel an der Entwicklung: Einerseits an den immer neuen Vorgaben der Bundesregierung, andererseits aber auch am negativen Öffentlichkeitsbild ihres Berufsstandes, das ihnen teilweise Sorge vor der Zukunft bereitet.

Mehr Kommunikation gewünscht

Im Gespräch erzählen Landwirte aus der Region, darunter Steffen Großhans und Jürgen Schell, ihre Sorgen, Befürchtungen und Wünsche. Mehr Kommunikation ist es, was sie sich erhoffen – nicht nur mit der Politik, sondern auch mit den Menschen. Die Landwirte sind bereit zu diskutieren, fordern aber auch, dass jeder Bürger seinen Teil der Verantwortung trägt. sb/caz

