Sorge vor Krieg in der Golfregion

London/Teheran.Der Iran muss in der Tankerkrise mit britischen Strafmaßnahmen rechnen. Die Regierung prüft nach den Angaben von Verteidigungsstaatssekretär Tobias Ellwood eine „Reihe von Optionen“ und will diese am Montag bekanntmachen. Seit die iranischen Revolutionsgarden einen Ölfrachter unter britischer Flagge in ihrer Gewalt haben, schaukelt sich die Konfrontation hoch. Die USA wollen zur Abschreckung Soldaten nach Saudi-Arabien entsenden. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) befürchtet den Ausbruch eines Krieges.

Da der Tanker in den Gewässern des Omans gestoppt worden sei, sprach die britische Verteidigungsministerin Penny Mordaunt von einer „feindlichen Handlung“. Dem Sender Skynews sagte Außenminister Jeremy Hunt, dass es sehr ernste Konsequenzen geben werde, wenn diese Situation nicht schnell gelöst werde“.

Für Außenminister Maas ist die Lage am Golf „noch ernster und gefährlicher geworden“ als ohnehin schon. Maas sagte der „Bild am Sonntag“: „Es geht darum, Krieg zu verhindern.“ Der Zwischenfall am Golf belastete die Börsen und trieb den Ölpreis nach oben. Die Meerenge im Golf von Oman ist eine der wichtigsten Seestraßen, besonders für den Öltransport, der Welt.

Wieder Flüge nach Kairo

Ausgangspunkt der jüngsten Eskalation des Konflikts ist der 4. Juli, als in den Gewässern der britischen Exklave Gibraltar der unter der Flagge Panamas fahrende Supertanker „Grace 1“ mit Öl aus dem Iran an die Kette gelegt wurde. Der Vorwurf: von der EU untersagte Lieferungen an Syrien. Das Fahrverbot gilt derzeit bis zum 20. August.

Unterdessen hat die Lufthansa nach kurzer Unterbrechung ihren Flugbetrieb nach Kairo wieder aufgenommen. Die Airline hatte ihre Flüge nach Kairo am Samstag ohne nähere Angaben aus Sicherheitsbedenken gestrichen. Die Fluggesellschaft British Airways hatte ihre Flüge nach Kairo sogar für mindestens sieben Tage ausgesetzt. In Ägypten hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Terroranschläge gegeben. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019