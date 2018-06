Sorgen um Europas Zukunft

Anzeige

Madrid/Rom/Paris.Neue Weichenstellungen in Europa: In Madrid hat der spanische Sozialistenchef Pedro Sánchez gestern den konservativen Regierungschef Mariano Rajoy mit einem Misstrauensvotum zu Fall gebracht und übernimmt die Regierung. In einer historischen Abstimmung sprachen sich gestern im spanischen Parlament 180 der 350 Abgeordneten für den von Sánchez eingebrachten Antrag zur Absetzung Rajoys aus. Der 63-jährige Rajoy war durch einen Korruptionsskandal unter Druck geraten. Er galt als enger Verbündeter von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Zeitgleich hat sich in Rom erstmals eine Regierung aus europakritischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtspopulistischer Lega gebildet. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella vereidigte gestern die Regierungsmannschaft unter Führung des parteilosen Juristen Giuseppe Conte.

Macron warnt vor Alleingängen

Nach drei Monaten vergeblicher Regierungsbildung wird mit Spannung erwartet, welche Töne die Regierung in Rom den internationalen Partnern gegenüber anschlägt und ob sie ihre teuren Wahlversprechen in dem hoch verschuldeten Land umsetzen kann. Noch steht die Vertrauensabstimmung im Parlament an, die für Dienstag vorgesehen ist.