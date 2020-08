Sorgen vor dem Schulstart

Berlin/Mannheim.Mehrere namhafte Virologen haben zum Beginn des Schuljahres in mehreren Bundesländern vor dem Risiko von Corona-Infektionen unter Schülern gewarnt. „Fehlende Präventions- und Kontrollmaßnahmen könnten in kurzer Zeit zu Ausbrüchen führen, die dann erneute Schulschließungen erzwingen“, heißt es in einer Stellungnahme der Gesellschaft für Virologie, die am Freitag verschickt wurde.

Wie schnell die Hoffnungen auf einen weitgehend normalen Schulbetrieb im neuen Schuljahr zerstört werden können, zeigte sich am selben Tag in Mecklenburg-Vorpommern. Am Ende der ersten Schulwoche nach den Ferien wurden ein Gymnasium und eine Grundschule geschlossen. An dem Gymnasium in Ludwigslust war eine Lehrerin positiv getestet worden, an der Grundschule in Graal-Müritz im Landkreis Rostock ein Schüler. Mecklenburg-Vorpommern war am Montag als erstes Bundesland ins neue Schuljahr gestartet.

Längere Weihnachtsferien?

Die Virologen – darunter Christian Drosten, Jonas Schmidt-Chanasit und Helmholtz-Forscherin Melanie Brinkmann – schreiben: „Wir warnen vor der Vorstellung, dass Kinder keine Rolle in der Pandemie und in der Übertragung spielen“. Eine Unterschätzung der Übertragungsgefahren an Schulen wäre kontraproduktiv für das kindliche Wohlergehen und die Erholung der Wirtschaft. Die Experten schlagen mehrere Maßnahmen vor, um die Risiken in den Schulen zu minimieren. Dazu gehört, die Klassengrößen abhängig von der Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren. Zudem sollten feste Kleingruppen definiert werden mit möglichst geringer Durchmischung. Die Wissenschaftler sprechen sich außerdem „aus alleiniger virologischer Sicht“, wie es einschränkend heißt, für das „konsequente Tragen von Alltagsmasken in allen Schuljahrgängen“ aus. Sollte es gegen Jahresende zu einem kritischen Anstieg der Infektionen kommen, bringen die Virologen eine Ausdehnung der Weihnachtsferien ins Spiel, um die Zeiten mit höchster Infektionsaktivität zu verringern.

Als ein Mittel, um die Infektionen einzudämmen, gilt die Corona-Warn-App. Allerdings können bisher Testergebnisse meist erst nach einem Telefonat in das Smartphone eingegeben werden. Hintergrund ist, dass den Laboren noch nicht die für eine unkomplizierte Eingabe notwendigen QR-Codes zur Verfügung stehen. Das soll sich in den kommenden Wochen ändern. Die Standorte der Laborketten Limbach und SYNLAB in Heidelberg können bereits seit einigen Tagen mit den QR-Codes arbeiten. Auch die Unikliniken in Heidelberg und Mannheim werten Sars-CoV-2 Tests aus. Am Mannheimer Uniklinikum ist eine Anbindung an die App geplant. Am Heidelberger Uniklinikum ist das nicht vorgesehen. apf/dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020