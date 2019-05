Sozialdemokraten in Holland stärkste Kraft

Den Haag/London.In den Niederlanden liegen nach einer Prognose die Sozialisten des europäischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans bei der Europawahl vorn. Das berichtete am Donnerstagabend der staatliche Sender NOS nach Schließung der Wahllokale unter Berufung auf Daten des Instituts Ipsos. Die Sozialisten kamen demnach auf 18,4 Prozent der Stimmen, was fünf Sitze im EU-Parlament bedeuten würde.

Gleichauf folgen mit jeweils vier Sitzen die beiden Regierungsparteien, die VVD des liberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte sowie die christlich-konservative CDA. Thierry Baudet, die neue Zentralfigur der rechten Szene in dem Land, und sein Forum für Demokratie (FvD) kommen nach der Prognose auf drei Sitze. Timmermans wertete das gute Abschneiden der pro-europäischen Parteien als klares Signal in seinem Land: „Es gibt in den Niederlanden sehr deutlich eine Mehrheit, die will, dass die Europäische Union weiterhin eine Rolle spielt, um die Probleme anzugehen.“

Deutsche wählen am Sonntag

Die offiziellen Ergebnisse werden erst am Sonntag nach Schließung der letzten Wahllokale in Europa bekanntgegeben. Insgesamt erstreckt sich die Europawahl über vier Tage: Irland und Tschechien folgen am heutigen Freitag, einige weitere Länder wählen am Samstag, der große Rest – so auch Deutschland –zum Abschluss am Sonntag.

In Großbritannien zeichnete sich ein Triumph für die Brexit-Partei von Nigel Farage ab, die nach Umfragen bis zu 38 Prozent der Stimmen erhalten könnte. Auch die Liberaldemokraten und die Grünen, die sich gegen den EU-Austritt aussprechen, erleben Höhenflüge. Für die konservativen Tories von Premierministerin Theresa May dürfte es bitter werden, sogar ein einstelliges Ergebnis scheint nicht ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass sich May am Freitag auf ein Datum für ihren Abschied als Parteichefin und auch als Premierministerin festlegen wird.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019