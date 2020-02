Spahn: „Beginn einer Epidemie“

Berlin/Düsseldorf/Tübingen.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet hierzulande mit einer Ausbreitung des Coronavirus. „Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. „Die Infektionsketten sind teilweise – und das ist eine neue Qualität – nicht nachzuvollziehen.“ Vor diesem Hintergrund sei es fraglich, ob die bisherige Strategie zum Eingrenzen des Virus und zum Beenden der Infektionsketten weiter aufgehe.

In Deutschland waren seit Dienstagabend bis zum frühen Mittwochabend sieben Infektionen bekannt geworden. Spahn sagte, noch sei Deutschland in der Phase, mögliche Infektionen frühzeitig zu erkennen und Kontaktpersonen zu isolieren. Es könne aber die Phase eintreten, in der nicht alle Kontakte ermittelt werden könnten.

Der Minister rief die Bürger auf, nicht bei jedem Husten zum Arzt zu gehen. Aber die Bürger sollten ihren Hausarzt anrufen, wenn sie innerhalb von 14 Tagen nach einer Reise in ein Risikogebiet Fieber, Husten oder Atemnot hätten. Bei vorhandener Symptomatik und einem Verdacht solle besser einmal mehr getestet werden als einmal zu wenig.

In der Rhein-Neckar-Region gab es den Gesundheitsämtern zufolge bis Mittwochabend noch keine Verdachtsfälle. Unter den Patienten aus Baden-Württemberg war nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Göppingen. Er habe sich vermutlich bei einer Reise nach Mailand infiziert. Bei den anderen Fällen handelt es sich nach Angaben der Uniklinik Tübingen um seine 24 Jahre alte Reisebegleiterin und deren 60-jährigen Vater. Zudem wurde das Virus bei einem 32-Jährigen im Landkreis Rottweil nachgewiesen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Er war kürzlich in Italien.

Erster Fall in Rheinland-Pfalz

Erstmals wurde das Virus am Mittwoch auch in Rheinland-Pfalz nachgewiesen. Ein Soldat werde in Koblenz behandelt, teilte die Bundeswehr mit. In Hessen hat es bislang keine weiteren Fälle gegeben.

Ein Patient in Nordrhein-Westfalen wurde in der Nacht zum Mittwoch in kritischem Zustand auf die Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf gebracht. Der 47-Jährige leidet nach dpa-Informationen an einer Vorerkrankung. Die Klinik behandelte auch seine 46-jährige Frau. Zudem haben sich eine Mitarbeiterin des Mannes und deren Lebensgefährte infiziert. Das Ehepaar habe in den vergangenen Tagen mit sehr vielen Menschen Kontakt gehabt, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Die Frau hat als Kindergärtnerin gearbeitet.

Aus anderen europäischen Ländern wie Kroatien, Österreich, der Schweiz, Griechenland und Finnland wurden auch Fälle bekannt. In Italien seien rund 400 Menschen infiziert und 12 gestorben. dpa/sba

