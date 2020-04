Spahn erwartet langen Kampf gegen Virus

London/Stuttgart.In Deutschland sind bis Dienstagnachmittag mindestens 101 700 Corona-Infektionen registriert worden (Vortag, 16.15 Uhr: 97 800 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Mindestens 1747 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag, 16.15 Uhr: 1523). Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 30 600 Menschen die Infektion überstanden.

Auch in Hessen steigt die Zahl der Infektionen weiter. Das Sozialministerium in Wiesbaden meldete 4845 bestätigte Ansteckungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, 177 mehr als am Vortag (14 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 15 auf 79.

Im Kreis Bergstraße gab es gestern neun neue Infektionsfälle, davon drei in Bürstadt, zwei in Heppenheim, einen in Mörlenbach und drei in Viernheim. Insgesamt sind damit 241 Fälle bekannt, wie die Kreisverwaltung weiter mitteilte. Elf davon seien in Krankenhäusern in Behandlung. 74 Personen, die positiv auf das Virus getestet worden seien, seien mittlerweile genesen.

Inzwischen wird in Deutschland über eine Lockerung der Kontaktsperre und der strengen Auflagen diskutiert. Eine öffentliche Debatte über den Weg zurück zur Normalität halten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) allerdings für unpassend. „Wir haben erste Szenarien der Wissenschaft. Die sind sehr hilfreich. Die debattieren wir, aber nicht öffentlich“, sagte Kretschmann. Bei den Schulen werde es einen schrittweisen Einstieg geben. Aber noch wisse niemand, wann es so weit ist.

Auch Spahn bleibt im Allgemeinen. „Es geht um eine schrittweise Rückkehr zur Normalität“, betont er. Dabei müsse man schauen, was am wenigsten verzichtbar ist. Am letzten gelockert würden die Verbote von Partys und Volksfesten. Spahn: „Die haben das höchste Risiko für Infektionen und sind am verzichtbarsten.“ Zugleich schwor er die Bürger auf Durchhalten ein. Der Kampf gegen das Coronavirus werde noch Monate dauern.

Johnsons Zustand stabil

Der Gesundheitszustand des an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankten britischen Premierministers Boris Johnson ist nach Regierungsangaben stabil. Johnson hatte die Nacht auf der Intensivstation eines Krankenhauses verbracht. Der 55-Jährige musste bislang nicht an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden. Dem Regierungschef werde zwar Sauerstoff zugeführt, aber er „atmet selbstständig ohne jegliche Unterstützung“.

Der Premier wurde am Montag wegen seiner Corona-Beschwerden untersucht, als sich sein Zustand deutlich verschlechterte. Johnson hatte am 27. März mitgeteilt, dass er sich mit dem Virus angesteckt hat. Außenminister Dominic Raab vertritt ihn und leitet die täglichen Krisensitzungen des „Kriegskabinetts“, an dem die wichtigen politischen Entscheider teilnehmen.

Am Frankfurter Flughafen sind wegen der Krise die Passagierzahlen noch weiter eingebrochen. In der Woche vom 30. März bis zum 5. April wurden an Deutschlands größtem Airport 66 151 Fluggäste abgefertigt, 95,2 Prozent weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. In der Woche zuvor waren es noch 119 000 Fluggäste gewesen. dpa

