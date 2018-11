Spahns Vorstoß wirbelt CDU auf

Berlin/Mannheim.Gesundheitsminister Jens Spahn (Bild) hat in der CDU eine heftige Debatte über den UN-Migrationspakt ausgelöst. Der Politiker will über das Abkommen auf dem Hamburger Parteitag Anfang Dezember abstimmen lassen. Notfalls müsse die Bundesregierung das internationale Dokument später unterschreiben, forderte Spahn, der sich – ebenso wie CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz – um den Parteivorsitz bewirbt.

Im Interview mit dieser Zeitung sprach sich Spahn für eine offene Diskussion über den künftigen Migrationskurs aus. „Ohne Debatte geben wir denjenigen Raum, die Ängste schüren wollen“, sagte er. Es müsse darüber gesprochen werden, „ob der Staat die Kontrolle über die Migration besitzt“. Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel unterstützte den Vorstoß Spahns. Er lehne den Migrationspakt in der jetzigen Form ab, sagte Löbel. „Die Grenze zwischen legaler und illegaler Migration wird verwischt.“ Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion habe sich zwar mit dem Migrationspakt befasst. „Weil das Abkommen aber rechtlich unverbindlich ist, wird es im Bundestag keine Abstimmung geben. Diese hätte ich zumindest jetzt gerne auf dem CDU-Parteitag.“

Kritik von Karl A. Lamers

Auch Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann unterstützte Spahns Forderung. Ihm fehle bei dem Abkommen die Ausgewogenheit. „Man darf nicht so blauäugig sein und Migration so definieren, dass sie per se etwas Gutes ist“, kritisierte er.

Der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers ging dagegen auf Distanz zu Spahn. Es gebe überhaupt keinen Anlass, etwas am Zeitplan zu ändern, sagte er. Der Pakt soll am 10./11. Dezember auf einem internationalen Migrationsgipfel in Marrakesch unterzeichnet werden. „Das Abkommen zielt darauf ab, dass unsere internationalen Partner eine größere Verantwortung bei der Migration übernehmen.“

Als ein Land mit hohen Standards beim Menschenrechtsschutz sei es gerade im deutschen Interesse, dass auch andere Staaten sich diesen zumindest annähern würden, sagte Lamers. Er betonte außerdem, dass der Migrationspakt das souveräne Recht der Staaten respektiere, ihre nationale Migrationspolitik zu regeln und für einen effizienten Grenzschutz zu sorgen.

Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), kritisierte Spahn: „Die Unterzeichnung des Migrationspakts notfalls zu verschieben, wäre eine doppelte Führungsschwäche, die sich Deutschland nicht erlauben darf.“, (mit dpa

