Spanien steht vor einer Zerreißprobe

Der Migrationsforscher Gerald Knaus brachte als aktuelle Maßnahme ein Aufnahmezentrum in Spanien ins Spiel, an dem Deutschland sich beteiligen könnte. „Warum richten Deutschland, Frankreich und die Niederlande nicht gemeinsam mit Madrid ein Aufnahmezentrum in Spanien ein?“, fragte Knaus in der „Welt“. Der österreichische Politikberater gilt als Vordenker des Flüchtlingspakts der EU mit der Türkei, der zum Rückgang des Flüchtlingszustroms beitrug.

Debatte über Familiennachzug

Derweil bereiten sich die Behörden in Deutschland auf die Wiederaufnahme des Familiennachzuges vor. Ab morgen sollen Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus – das sind häufig Syrer – Angehörige zu sich holen dürfen. Allerdings soll davon nur ein Kontingent von bis zu 1000 Menschen pro Monat profitieren.

Der Experte für Migrationsrecht im Deutschen Anwaltsverein, Thomas Oberhäuser, kritisierte: „Wer dieses Gesetz erarbeitet hat, der wusste ganz genau, wie man die Rechte von Betroffenen klein hält.“ dpa

Dienstag, 31.07.2018