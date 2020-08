Spannender Herbst

Einhausen.Die Mitglieder des Umweltverbands „Mensch vor Verkehr“ (MvV) erwarten einen „spannenden Herbst“. Denn bis dahin will die Bahn die Gesamttrasse für die geplante Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim ermittelt haben. Bei der Hauptversammlung in Einhausen informierte der wiedergewählte Vorsitzende Reimund Strauch, welche Auswirkungen die favorisierte Trassenführung der Bahn für ICE- und Güterzüge in oberirdischer Bauweise im Lorscher Wald haben würde. „Eine Katastrophe“ wäre dies nach Überzeugung von MvV auch für den Klimaschutz.

Bekräftigt wurde die Forderung nach einer verträglichen Variante. Die Konsenstrasse, auf die sich die Region verständigt hat, sieht einen bergmännischen Tunnel vor. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 31.08.2020