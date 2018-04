Spargel – es geht los!

Anzeige

Rhein-Neckar.Mit dem Einzug des Frühlingswetters hat die Spargelsaison in der Region begonnen. Gestern fand in Lampertheim der offizielle Anstich für den südhessischen Bereich der Metropolregion statt. Hier hilft auch Andrei Grigore (unser Bild) bei der Ernte. Bis zur Wochenmitte erwarten die Landwirte und auch der Pfalzmarkt in Mutterstadt als wichtiger Umschlagplatz größere Mengen des Gemüses. Mit dem wachsenden Angebot können die Verbraucher auch mit niedrigeren Preisen rechnen. Bislang sind Spargel aus der Region – je nach Qualität – für zwölf bis 20 Euro je Kilo zu haben. Wegen der zuletzt kühlen Witterung ist die Ernte des beliebten Gemüses zehn bis 14 Tage später gestartet als im vergangenen Jahr. bjz