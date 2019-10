Sparkasse plant Neubau mit Parkhaus am Paradeplatz

Mannheim.Die Sparkasse Rhein Neckar Nord will im Mannheimer Innenstadtquadrat D 1, 1-3 am Paradeplatz einen Neubau errichten. Er soll neben Büros und Einzelhandelsflächen auch ein Parkhaus umfassen. Dafür sind nach ersten Schätzungen Investitionen von 30 bis 40 Millionen Euro vorgesehen.

Der bisherige Hauptsitz, in den Jahren 1953/54 errichtet und mehrfach umgebaut, soll abgerissen werden. Eine Sanierung werde „viel teurer als ein Neubau“ und wäre daher „wirtschaftlich nicht darstellbar“, erklärte Stefan Kleiber (Bild), der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Rhein Neckar Nord. Der Verwaltungsrat habe sich daher für einen Neubau entschieden.

Er soll aber mehr Platz bieten als bisher – 11 000 statt derzeit 8800 Quadratmeter. Auf der Rückseite, Richtung D 2, ist vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss ein öffentliches Parkhaus mit etwa 100 bis 150 Stellplätzen geplant, das nicht nur für Kunden gedacht ist. Dabei werde man auch Elektromobilität berücksichtigen, so Kleiber.

Der Zeitplan sieht derzeit so aus, dass im nächsten Jahr ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben wird. Die Sparkasse wolle schließlich „einen städtebaulichen Akzent setzen und etwas machen, was sich dort gut in die Umgebung einfügt“, so der Vorstandschef. Nach dem Jahr 2022, wenn die Sparkasse ihr 200-jähriges Bestehen feiert, müsse dann gebaut werden. 2025, so derzeit der Plan, könnte der neue Komplex fertig sein.

In jedem Fall werde die Sparkasse während der Bauzeit für die Kunden weiter in der Stadtmitte präsent bleiben, versicherte Kleiber. Dazu prüfe man Möglichkeiten, eventuell in der Nachbarschaft Flächen zu mieten. Zudem verfügt die Sparkasse in D 2 noch über ein zweites großes Verwaltungsgebäude. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019