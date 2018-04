Sparkassen-Neubau liegt im Zeitplan

Anzeige

Bensheim.Die Vorbereitungen für den Neubau der Sparkassen-Hauptstelle an der Bensheimer Bahnhofstraße gehen in die nächste Runde. Seit Anfang dieser Woche laufen Abrissarbeiten in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Überreste des ehemaligen Baustoffhandels Mohr werden niedergelegt.

Im Frühjahr 2020 soll das Großprojekt abgeschlossen sein. Es beinhaltet neben dem Neubau auch die Sanierung der denkmalgeschützten Villa an der Rodensteinstraße, die ins Umgestaltungskonzept einbezogen wird. Nach Auskunft von Unternehmenssprechers Axel Noé befindet man sich im Zeitplan.

Insgesamt investiert das Geldinstitut 25 Millionen Euro. Am Standort in der Innenstadt werden nach der Fertigstellung statt bisher 80 bis zu 200 Mitarbeiter tätig sein. dr