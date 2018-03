SPD-Debatte in der Region

Anzeige

Darmstadt/Bergstraße.Soll die SPD in Berlin in eine Große Koalition mit der Union gehen oder nicht? Die Frage wird mittlerweile unter den Sozialdemokraten im Kreis Bergstraße und Südhessen intensiv diskutiert. Befürworter und Gegner werben für ihre Positionen. So kam Juso-Bundesvorsitzender Kevin Kühnert nach Darmstadt, um für seine No-GroKo-Kampagne Unterstützer zu gewinnen, während die Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht in Reichenbach die Trommeln für die GroKo rührte.

Kühnert diskutiert mit „TSG“

Kühnert diskutierte mit Thorsten Schäfer-Gümbel. Der Landes-Chef der Hessen-SPD hatte sich früh als Befürworter einer erneuten Übernahme von Regierungsverantwortung durch die Sozialdemokraten in Berlin positioniert. Bei allen Unterschieden zwischen „TSG“ und Kühnert in der Frage, wie die SPD sich in Sachen GroKo verhalten soll, herrschte in der Analyse der Fehler in der Vergangenheit zwischen den beiden auffällig große Einigkeit. red