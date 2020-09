SPD hat eine neue Idee

Lampertheim.Der Kreis Bergstraße und die Stadt Lampertheim verhandeln aktuell über Möglichkeiten, die Schillerschule zu erweitern. Die Idee ist, dafür das Parkhaus Domgasse abzureißen. Im Gegenzug bekäme die Stadt die Sedanhalle und die Alte Schule in Hofheim vom Kreis – allerdings nicht umsonst. Wo die Autos hin sollen, wenn das Parkhaus abgerissen würde, ist bisher unklar. Nun hat die SPD einen neuen Vorschlag gemacht. Sie möchte den zusätzlich benötigten Grundschulzug an die Goetheschule verlegen. Die müsste dann zwar auch erweitert werden, dafür könnte aber das Parkhaus erhalten bleiben. Eine Vergrößerung der Goetheschule wäre auf dem Areal der Kirchengemeinde Mariä Verkündigung denkbar. Hierüber wurden aber noch keine Gespräche geführt, sagt die SPD. Doch eine Entscheidung muss bald her, denn die starken Jahrgänge kommen 2023 in die Schule. swa

