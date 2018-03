SPD macht Boden gut

Anzeige

Mannheim.Zum Start der neuen großen Koalition steigt die SPD in der Wählergunst. Müssten die Deutschen am Sonntag wählen, würden sich 19 Prozent der Bürger für die Sozialdemokraten entscheiden, ein Plus von zwei Prozentpunkten. Dies geht aus dem aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hervor. Die Debatte über Hartz IV habe den Sozialdemokraten Rückenwind verschafft, sagt Matthias Jung von der Forschungsgruppe. Trotzdem könne sich eine Partei wie die SPD mit einem solchen Ergebnis „nicht ansatzweise zufriedengeben“, so Jung. Die neue Regierungsmannschaft unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bewertet knapp die Hälfte der Deutschen positiv. MaMü