SPD rückt nach links

Berlin.Die SPD bewegt sich weiter nach links und riskiert eine Zerreißrobe in der großen Koalition. Auf ihrem Parteitag forderten die Sozialdemokraten in Berlin die perspektivische Überwindung der Schuldenbremse und die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Außerdem beschlossen sie eine Abkehr von der umstrittenen Sozialagenda 2010 ihres früheren Kanzlers Gerhard Schröder und von Hartz IV. „Wir sind Aufbruch, wir gehen in Richtung der neuen Zeit“, sagte die frisch gekürte Parteichefin Saskia Esken am Sonntag vor den Delegierten.

Arbeitslosengeld soll länger gewährt werden – statt höchstens 24 künftig bis zu 36 Monate. Statt Hartz IV soll es künftig ein Bürgergeld mit weniger Sanktionsmöglichkeiten geben. dpa

