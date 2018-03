Anzeige

Parteiführung erleichtert

Der Mitgliederentscheid war die letzte echte Hürde auf dem Weg zu einer neuen großen Koalition. Die Wahl Merkels im Bundestag gilt nun als Formsache.

Das Ja der SPD-Mitglieder war zwar von vielen Fachleuten erwartet worden, Restzweifel blieben aber bis zum Schluss. Ein Nein hätte wahrscheinlich zu einer Neuwahl geführt und die ohnehin schwer angeschlagene SPD ins Chaos gestürzt. Entsprechend erleichtert zeigte sich der kommissarische Parteichef Olaf Scholz bei der Verkündung des Ergebnisses. Die SPD sei in der Kontroverse über den Koalitionsvertrag weiter zusammengewachsen, sagte er. „Das schafft uns jetzt die Kraft, die wir brauchen, um als Partei in der Regierung voranzukommen.“ Auch Fraktionschefin Andrea Nahles, die am 22. April an die Parteispitze gewählt werden soll, beschwor den Zusammenhalt der Sozialdemokraten: „Wir bleiben jetzt zusammen.“

Juso-Chef Kevin Kühnert kündigte an, dass seine Jungsozialisten nun massiv auf eine grundlegende Erneuerung der Partei dringen würden.

Der Mainzer Politikprofessor Jürgen Falter sieht gute Chancen, dass sich die SPD in der großen Koalition behaupten wird. „Da kann sie jede Menge Punkte machen“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Bei Themen wie Globalisierung und Digitalisierung hält er aber eine inhaltliche Neuausrichtung für notwendig. dir/dpa

